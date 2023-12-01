В Чернігові завершили відбудову лікарні в рамках проекту "Динамо" та UNITED24

Основні кошти надав футбольний клуб, а саме - 10,2 млн грн.

З нагоди завершення відновлювальних робіт клуб подарував рентгенологічному відділенню фото з благодійного матчу проти англійського "Евертона", на якому і були зібрані кошти на відновлення корпусу.

"Одразу після початку повномасштабного вторгнення "Динамо" не могло стояти осторонь та знаходило шляхи для допомоги нашій державі. Саме тому ми провели серію благодійних матчів під гаслом MATCH FOR PEACE, під час яких збирали кошти на відновлення соціальної інфраструктури. На завершальному етапі під час матчу з "Евертоном" наша команда розглядала можливості, куди інвестувати кошти, які будуть отримані. Підписали меморандум про співпрацю та партнерство з UNITED24 з метою інвестування коштів у відбудову рентгенологічного відділення Чернігівської міської лікарні №3, від якої саме надійшов запит на фінансування", - повідомив віце-президент "Динамо" Дмитро Бріф.

За словами директора лікарні, під час війни рентгенологічне відділення ні на мить не припиняло працювати, цілодобово і без вихідних приймаючи і цивільних людей, і

"Ми дуже задоволені, що вдалося відновити наше рентгенодіагностичне відділення, яке було вщент розбите під час прямого ракетно-бомбового удару. Були повністю зруйновані зовнішні та внутрішні стіни, плити перекриття, розбитий дах та усі комунікації. Навіть йшла мова про те, щоб законсервувати цей корпус на зиму, щоб руйнування не продовжувалося. Але, на щастя, завдяки МОЗ України, платформі UNITED24 та ФК "Динамо" (Київ) лікарню взялися відновлювати", - заявив генеральний директор лікарні Віктор Ямполь.

"Приємно, що нам допоміг не лише футбольний клуб, а й окремі гравці команди, зокрема, Андрій Ярмоленко, від якого ми отримали сучасний санітарний автомобіль - реанімобіль з підіймальною платформою - для лікарні. Він був заповнений медикаментами та смаколиками для співробітників та усього колективу", - додали в лікарні.