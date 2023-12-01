В Чернигове завершили восстановление больницы в рамках проекта "Динамо" и UNITED24

Основные средства предоставил футбольный клуб, а именно - 10,2 млн грн.

По случаю завершения восстановительных работ клуб подарил рентгенологическому отделению фото благотворительного матча против английского "Эвертона", на котором и были собраны средства на восстановление корпуса.

"Сразу после начала полномасштабного вторжения "Динамо" не могло стоять в стороне и находило пути для помощи нашему государству. Поэтому мы провели серию благотворительных матчей под лозунгом MATCH FOR PEACE, во время которых собирали средства на восстановление социальной инфраструктуры. На завершающем этапе во время матча с "Эвертоном" наша команда рассматривала возможности, куда инвестировать полученные средства. Подписали меморандум о сотрудничестве и партнерстве с UNITED24 с целью инвестирования средств в восстановление рентгенологического отделения Черниговской городской больницы №3, от которой именно поступил запрос на финансирование", - сообщил вице-президент "Динамо" Дмитрий Бриф.

По словам директора больницы, во время войны рентгенологическое отделение ни на мгновение не прекращало работать, круглосуточно и без выходных принимая и гражданских людей, и

"Мы очень довольны, что удалось восстановить наше рентгенодиагностическое отделение, которое было наголову разбито во время прямого ракетно-бомбового удара. Были полностью разрушены внешние и внутренние стены, плиты перекрытия, разбита крыша и все коммуникации. Даже шла речь о том, чтобы законсервировать этот корпус на зиму, чтобы разрушение не продолжалось, но, к счастью, благодаря Минздраву Украины, платформе UNITED24 и ФК "Динамо" (Киев) больницу взялись восстанавливать", - заявил генеральный директор больницы Виктор Ямполь.

"Приятно, что нам помог не только футбольный клуб, но и отдельные игроки команды, в частности Андрей Ярмоленко, от которого мы получили современный санитарный автомобиль - реанимобиль с подъемной платформой - для больницы. Он был заполнен медикаментами и вкусностями для сотрудников и всего коллектива", - добавили в больнице.