У Чернігові запроваджують нові правила оплати проїзду

Зазначається, що згідно з даними вересня 2024-го в транспорті зафіксовано 34 556 унікальних банківських карток. У компанії повідомили, що 77% пасажирів сплачують тільки за себе та жодного разу не користувалися оплатою хоча б за двох осіб. Відомо, що понад 5 днів на місяць за кількох осіб платіж проходив лише 61 карткою (0,18%).

"Проте більшість питань виникає в тих, хто оплачує проїзд за кількох осіб. Це іноді створює незручності для контролерів і пасажирів, коли власник картки виходить раніше, ніж інші пасажири, за яких він сплатив", - пояснили у компанії.

Там порадили користувачам громадського транспорту користуватися особистим кабінетом, де можна відстежувати поїздки та уникнути непорозумінь із списаннями.

"Ми впевнені, що ці зміни зроблять користування громадським транспортом ще прозорішим для кожного пасажира", - наголосили у компанії.

Громадський транспорт у Чернігові

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, громадський транспорт Чернігова зазнав значних змін через військові дії та руйнування інфраструктури міста. У перші дні війни громадський транспорт у Чернігові фактично припинив свою роботу через активні бойові дії та загрози обстрілів. Внаслідок обстрілів були зруйновані або пошкоджені автобусні та тролейбусні маршрути, а також транспортні депо. Це ускладнило роботу транспорту в перші місяці війни.

Після того як військові дії в регіоні вщухли, почалося поступове відновлення роботи громадського транспорту. Було відновлено частину маршрутів, особливо автобусних, щоб забезпечити мобільність мешканців міста. У 2023-2024 роках відбулося перегрупування маршрутів, щоб зробити транспортну систему ефективнішою в умовах зруйнованої інфраструктури. Було скорочено деякі маршрути, які вже не могли функціонувати через зруйновані дороги або будівлі.

Чернігів продовжив впровадження системи електронного квитка, що стало важливим кроком для модернізації транспортної системи. Це дозволило зробити оплату проїзду зручнішою та прозорішою для пасажирів.

Транспортні компанії поступово збільшують кількість автобусів на маршрутах. Хоча повне відновлення роботи всіх маршрутів до довоєнного рівня ще не завершено, багато ключових маршрутів вже функціонують.