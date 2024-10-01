В Чернигове вводятся новые правила оплаты проезда

Отмечается, что согласно данным сентября 2024-го в транспорте зафиксировано 34 556 уникальных банковских карт. В компании сообщили, что 77% пассажиров платят только за себя и ни разу не пользовались оплатой хотя бы двух человек. Известно, что более 5 дней в месяц за несколько человек платеж проходил только 61 картой (0,18%).

"Однако большинство вопросов возникает у тех, кто оплачивает проезд за нескольких человек. Это иногда создает неудобства для контролеров и пассажиров, когда владелец карты выходит раньше других пассажиров, за которых он оплатил", - пояснили в компании.

Там посоветовали пользователям общественного транспорта пользоваться личным кабинетом, где можно отслеживать поездки и избежать недоразумений со списаниями.

"Мы уверены, что эти изменения сделают пользование общественным транспортом еще более прозрачным для каждого пассажира", - подчеркнули в компании.

Общественный транспорт в Чернигове

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, общественный транспорт Чернигова претерпел значительные изменения из-за военных действий и разрушения инфраструктуры города. В первые дни войны общественный транспорт в Чернигове фактически прекратил свою работу из-за активных боевых действий и угроз обстрелов. В результате обстрелов были разрушены или повреждены автобусные и троллейбусные маршруты, а также транспортные депо. Это усложнило работу транспорта в первые месяцы войны.

После того как военные действия в регионе утихли, началось постепенное возобновление работы общественного транспорта. Была восстановлена часть маршрутов, особенно автобусных, чтобы обеспечить мобильность жителей города. В 2023-2024 годах произошла перегруппировка маршрутов, чтобы сделать транспортную систему более эффективной в условиях разрушенной инфраструктуры. Были сокращены некоторые маршруты, которые уже не могли функционировать из-за разрушенных дорог или зданий.

Чернигов продолжил внедрение системы электронного билета, что явилось важным шагом для модернизации транспортной системы. Это позволило сделать оплату проезда более удобным и прозрачным для пассажиров.

Транспортные компании постепенно увеличивают количество автобусов по маршрутам. Хотя полное возобновление работы всех маршрутов до довоенного уровня еще не завершено, многие ключевые маршруты уже функционируют.