В Чернигове вводятся новые правила оплаты проезда

Сегодня в Чернигове банковской картой уже можно оплачивать проезд в общественном транспорте, однако только за одного пассажира за рейс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Черниговская транспортная компания".
Отмечается, что согласно данным сентября 2024-го в транспорте зафиксировано 34 556 уникальных банковских карт. В компании сообщили, что 77% пассажиров платят только за себя и ни разу не пользовались оплатой хотя бы двух человек. Известно, что более 5 дней в месяц за несколько человек платеж проходил только 61 картой (0,18%).
"Однако большинство вопросов возникает у тех, кто оплачивает проезд за нескольких человек. Это иногда создает неудобства для контролеров и пассажиров, когда владелец карты выходит раньше других пассажиров, за которых он оплатил", - пояснили в компании.
Там посоветовали пользователям общественного транспорта пользоваться личным кабинетом, где можно отслеживать поездки и избежать недоразумений со списаниями.
"Мы уверены, что эти изменения сделают пользование общественным транспортом еще более прозрачным для каждого пассажира", - подчеркнули в компании.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, общественный транспорт Чернигова претерпел значительные изменения из-за военных действий и разрушения инфраструктуры города. В первые дни войны общественный транспорт в Чернигове фактически прекратил свою работу из-за активных боевых действий и угроз обстрелов. В результате обстрелов были разрушены или повреждены автобусные и троллейбусные маршруты, а также транспортные депо. Это усложнило работу транспорта в первые месяцы войны.
После того как военные действия в регионе утихли, началось постепенное возобновление работы общественного транспорта. Была восстановлена часть маршрутов, особенно автобусных, чтобы обеспечить мобильность жителей города. В 2023-2024 годах произошла перегруппировка маршрутов, чтобы сделать транспортную систему более эффективной в условиях разрушенной инфраструктуры. Были сокращены некоторые маршруты, которые уже не могли функционировать из-за разрушенных дорог или зданий.
Чернигов продолжил внедрение системы электронного билета, что явилось важным шагом для модернизации транспортной системы. Это позволило сделать оплату проезда более удобным и прозрачным для пассажиров.
Транспортные компании постепенно увеличивают количество автобусов по маршрутам. Хотя полное возобновление работы всех маршрутов до довоенного уровня еще не завершено, многие ключевые маршруты уже функционируют.
Напомним, что ранее мы сообщали, что в одном из украинских городов хотят запретить пользоваться самокатами.
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