В Чернігові викрили містян, які допомагали призовникам втекти за кордон: подробиці

Як пише СБУ, під час слідчо-оперативних дій було викрито трьох організаторів нелегального трафіку, якими виявились місцеві комерсанти, що пропонували призовникам виїхати до ЄС під виглядом волонтерів.

Вартість "послуги" становила від 5 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості та фінансових можливостей клієнта.

Аби реалізувати схему, ділки оформляли ухилянтів до лав місцевої благодійної організації, яку очолює депутат Чернігівської міської ради.

"Потім інформацію про фіктивних «волонтерів» подавали до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури для внесення відповідних даних до електронної системи "Шлях", - пише СБУ.

В рамках операції вдалося запобігти втечі 10 ухилянтів.

Під час обшуків правоохоронці виявили:

десятки тисяч доларів, одержаних злочинним шляхом;

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

печатки громадської організації, яку використовували для підробки документів;

два автомати Калашникова;

набої різного калібру.

"Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб", - додає СБУ.

Фото: в Чернігові викрили містян, які допомагали призовникам втекти за кордон (t.me/SBUkr/)