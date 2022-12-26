В Чернигове разоблачили горожан, которые помогали призывникам бежать за границу: подробности

В Чернигове разоблачили трех горожан, организовавших незаконную схему переправки военнообязанных за границу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Как пишет СБУ, в ходе следственно-оперативных действий были разоблачены три организатора нелегального трафика, которыми оказались местные коммерсанты, предлагавшие призывникам выехать в ЕС под видом волонтеров.
Стоимость "услуги" составляла от 5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности и возможностей клиента.
Чтобы реализовать схему, дельцы оформляли уклонистов в ряды местной благотворительной организации, возглавляемой депутатом Черниговского городского совета.
"Потом информацию о фиктивных волонтерах" подавали в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры для внесения соответствующих данных в электронную систему "Шлях", - пишет СБУ.
В рамках операции удалось предотвратить побег 10 уклонистов.
Во время обысков правоохранители обнаружили:
"Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц", - добавляет СБУ.
Фото: в Чернигове разоблачили горожан, которые помогали призывникам бежать за границу (t.me/SBUkr/)
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