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В Дніпрі вибухнуло авто: є потерпілий (фото)

Дніпро, Субота 20 січня 2024 22:31
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В Дніпрі вибухнуло авто: є потерпілий (фото) Фото: в Дніпрі вибухнуло авто (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 20 січня, близько 15.00 в Дніпрі вибухнув автомобіль, в якому знаходилось двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, до поліції надійшло повідомлення про вибух транспортного засобу на вулиці Підмогильного в Шевченківському районі міста.

На місці події прибула слідчо-оперативна група відділення поліції, криміналістична лабораторія, вибухотехнічна служба ГУНП та кінологи.

Під час вибуху в авто перебували двоє людей, травмовано 34-річного чоловіка. За попередньою інформацією, стався вибух невідомого предмету, внаслідок чого травмовано водія.

В Дніпрі вибухнуло авто: є потерпілий (фото)

"Всі обставини зʼясовують правоохоронці", - заявили правоохоронці.

Нагадаємо, 9 листопада, джерела РБК-Україна повідомили, що у селі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області невідомий чоловік кинув у мікроавтобус гранату Mercedes-Benz. Внаслідок цього пролунав вибух.

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