У Чернігові та області масштабні знеструмлення: без світла близько 150 тисяч абонентів

Про повне знеструмлення Чернігова міська рада повідомила о 7:21. Через це в місті також призупинили рух електричного громадського транспорту.

Як повідомили в "Чернігівобленерго", причиною відключення стала аварія на об'єкті електропостачання.

Загалом без світла опинилися близько 150 тисяч абонентів у Корюківському та Чернігівському районах, а також у Чернігові та Славутичі.

Наразі енергетикам уже вдалося частково відновити електропостачання. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.