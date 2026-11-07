В Чернигове и области масштабные обесточения: без света около 150 тысяч абонентов

Масштабное аварийное отключение произошло утром 7 ноября. Без электричества остались потребители в двух районах области, Чернигове и Славутиче.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Черниговского городского совета и АО "Черниговоблэнерго".
О полном обесточивании Черниговского городского совета сообщил в 7:21. Поэтому в городе также приостановили движение электрического общественного транспорта.
Как сообщили в "Черниговоблэнерго", причиной отключения стала авария на объекте электроснабжения.
В общей сложности без света оказались около 150 тысяч абонентов в Корюковском и Черниговском районах, а также в Чернигове и Славутиче.
В настоящее время энергетикам уже удалось частично возобновить электроснабжение. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Напомним, утром 7 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о сложной ситуации с энергоснабжением в столице после ночной атаки.
Из-за проблем в энергосистеме перебои возникли также с теплоснабжением и водой.