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В Чернигове и области масштабные обесточения: без света около 150 тысяч абонентов

08:48 07.11.2026 Сб
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: энергетики ДТЭК восстанавливают поврежденное после российской атаки энергетическое оборудование (Getty Images)

Масштабное аварийное отключение произошло утром 7 ноября. Без электричества остались потребители в двух районах области, Чернигове и Славутиче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Черниговского городского совета и АО "Черниговоблэнерго".

О полном обесточивании Черниговского городского совета сообщил в 7:21. Поэтому в городе также приостановили движение электрического общественного транспорта.

Как сообщили в "Черниговоблэнерго", причиной отключения стала авария на объекте электроснабжения.

В общей сложности без света оказались около 150 тысяч абонентов в Корюковском и Черниговском районах, а также в Чернигове и Славутиче.

В настоящее время энергетикам уже удалось частично возобновить электроснабжение. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Напомним, утром 7 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о сложной ситуации с энергоснабжением в столице после ночной атаки.

Из-за проблем в энергосистеме перебои возникли также с теплоснабжением и водой.

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