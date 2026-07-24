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У Чернігові та області блекаут через удар РФ

02:07 24.07.2026 Пт
1 хв
Повітряні Сили України попереджали про рух безпілотників на область
aimg Юлія Маловічко
У Чернігові та області блекаут через удар РФ Фото: будинок під час блекауту (Getty Images)
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Чернігів, Чернігівський таі Корюківський райони опинились без світла внаслідок ворожих атак близько опівночі 24 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Чернігівобленерго".

Відомо, що причиною знеструмлення міста та районів стало пошкодження одного з енергооб'єктів

"Шановні споживачі! Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 70 тисяч абонентів у місті Чернігів, Чернігівському і Корюківському районах", - повідомили у пресслужбі енергокомпанії.

Також в "Чернігівобленерго" додали, що енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

Слід зазначити, що Повітряні Сили ввечері 23 липня повідомляли про рух дронів у бік Чернігівщини, а саме БпЛА рухались у напрямку Мени та Славутича.

Повідомлення з'явилось у офіційному представництві ПС в Telegram - близько 23:00 у четвер. Потім військові ще кілька разів сповістили жителям Чернігівщини про небезпеку в небі.

Нагадаємо, росіяни вже завдавали удару по енергооб'єктам на Чернігівщині, один з них стався кілька днів тому. В результаті було знеструмлено понад 100 тисяч споживачів.

Останнім часом ворог посилив тиск на Півночі. Президент Володимир Зеленський нещодавно пітвердив, що росіяни мають плани ескалації війни щодо Чернігівщині та Київщини.

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