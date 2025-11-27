У Чернігові розпочав роботу 8-й центр ментального здоров'я мережі "Повернення"

У Чернігові відкрили комфортний та інклюзивний центр ментального здоров’я "Поверення" для військових, ветеранів і членів їхніх родин. Це вже восьмий осередок всеукраїнської мережі, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували задля допомоги Силам безпеки й оборони України.

Щороку в чернігівському центрі мережі "Повернення" зможуть отримувати якісну комплексну допомогу понад 4 тисячі захисників і захисниць.

До центру ментального здоров’я "Повернення" в Чернігові можуть звертатися військові, ветерани та члени їхніх родин, які зіткнулися з наслідками психологічної травми. Фахівці центру працюють із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), тривожними розладами, депресією, адаптаційними й психосоматичними труднощами, а також іншими наслідками травматичного досвіду.

Фото: центр надає допомогу військовим та їхнім родинам (пресслужба)

Усі послуги в центрі "Повернення" є безоплатними для відвідувачів.

"Ми розуміємо, що вся українська спільнота сьогодні потребує психологічної підтримки. Але фокус проєкту "Повернення" - передусім наші Герої та Героїні: військові, ветерани та члени їхніх сімей. Наші центри ментального здоров’я - це справжні фортеці, де захисники й захисниці можуть зняти психологічний бронежилет. Важливо, щоб про них знали, адже багато військових через маскулінність звикли казати: "Навіщо нам допомога, ми впораємося самі". Але саме тут можна відверто говорити з фахівцями. І потрібно, щоб у суспільстві й у ком'юніті військових та ветеранів була готовність приходити по цю підтримку", - зазначив Віктор Пінчук, засновник проєкту "Повернення".

Фото: Віктор Пінчук розповів, що у центрі військові можуть отримати необхідну психологічну підтримку (пресслужба)

Проєкт "Повернення" демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ.

Усі центри "Повернення" амбулаторно надають безоплатну допомогу захисникам та захисницям, а також їхнім родинам.

Фото: групові заняття у центрі (пресслужба)

У чернігівському центрі є чотири кабінети фахівців для індивідуальної та сімейної психологічної та психіатричної допомоги, кімната групової терапії, двомісна палата денного стаціонару з медичними електричними багатофункціональними ліжками та інклюзивним санвузлом, рецепція із зоною очікування, маніпуляційний кабінет, ординаторська, кімната відпочинку персоналу з санвузлом та інклюзивний санвузол для відвідувачів.

Фото: фахівці центру працюють з військовими, ветеранами та їхніми родинами (пресслужба)

Центр оснащений сучасними інструментами для психологічної підтримки: системою стрес-менеджменту Shiftwave System (США), обладнанням для EMDR-терапії, матеріалами для арттерапії та психологічними ресурсами для індивідуальної й групової роботи. Для фахівців передбачена вся необхідна техніка: мультимедійний проєктор, комп’ютери, багатофункціональні пристрої та ноутбуки.

Фото: у центрі використовують передове обладнання для процедур (пресслужба)

Як і в інших осередках мережі "Повернення", у чернігівському центрі з пацієнтами працює мультидисциплінарна команда - психіатри, психотерапевти, психологи, медичні сестри, а за потреби - кейс-менеджери, соціальні працівники чи фахівці із супроводу ветеранів.

Вони допомагають людині на всіх етапах - від первинного консультування до довготривалої терапії та психологічного відновлення.

Фото: центр "Повернення" у Чернігові став 8-м осередком української мережі (пресслужба)

"Якщо ви потребуєте психологічної підтримки або відчуваєте, що вам потрібна розмова з лікарем-психіатром, - звертайтеся. Уся допомога в нашому центрі є абсолютно конфіденційною: розмова не виходить за межі кабінету. Ви отримаєте підтримку, прийняття й професійний супровід. Ми працюємо в неосудливий спосіб, із чуйністю й розумінням до кожного пацієнта. У нашому підході головне - не лікувати "розлад", а допомагати людині, її переживанням і її досвіду", - зазначає Анастасія Шевченко, завідувачка центру ментального здоров'я "Повернення" в Чернігові.

Вона зауважує, що такий стандарт роботи дозволяє створювати безпечний простір, де військові, ветерани та їхні родини можуть відчути реальне полегшення й почати шлях до відновлення.

Фото: у центрі створюють безпечний простір для кожного пацієнта (пресслужба)

Особлива увага приділяється безпечному середовищу, емпатійній присутності й поступовому відновленню психічної стійкості пацієнтів. У цьому процесі важливу роль відіграє підхід "рівний рівному" - коли з військовими та ветеранами працюють фахівці, які самі пройшли схожий досвід.

Такий контакт зменшує бар’єри недовіри, дає відчуття розуміння без зайвих пояснень і допомагає людині відкриватися у власному темпі. Це структурно підсилює ефективність допомоги й робить відновлення більш природним та опорним.

Фото: з військовими і ветеранами у центрах мережі працюють спеціалісти, які мають схожий досвід (пресслужба)