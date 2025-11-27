В Чернигове начал работу 8-й центр ментального здоровья сети "Повернення"

В Чернигове открыли комфортный и инклюзивный центр ментального здоровья "Поверення" для военных, ветеранов и членов их семей. Это уже восьмое пространство всеукраинской сети, которую Виктор и Елена Пинчуки основали для помощи Силам безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз сети "Повернення" .

Ежегодно в черниговском центре сети "Повернення" смогут получать качественную комплексную помощь более 4 тысяч защитников и защитниц.

В центр ментального здоровья "Повернення" в Чернигове могут обращаться военные, ветераны и члены их семей, которые столкнулись с последствиями психологической травмы. Специалисты центра работают с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), тревожными расстройствами, депрессией, адаптационными и психосоматическими трудностями, а также другими последствиями травматического опыта.

Фото: центр оказывает помощь военным и их семьям (пресс-служба)

Все услуги в центре "Повернення" бесплатны для посетителей.

"Мы понимаем, что все украинское сообщество сегодня нуждается в психологической поддержке. Но фокус проекта "Повернення" - прежде всего наши Герои и Героини: военные, ветераны и члены их семей. Наши центры ментального здоровья - это настоящие крепости, где защитники и защитницы могут снять психологический бронежилет. Важно, чтобы о них знали, ведь многие военные из-за маскулинности привыкли говорить: "Зачем нам помощь, мы справимся сами". Но именно здесь можно откровенно говорить со специалистами. И нужно, чтобы в обществе и в комьюнити военных и ветеранов была готовность приходить за этой поддержкой", - отметил Виктор Пинчук, основатель проекта "Повернення".

Фото: Виктор Пинчук рассказал, что в центре военные могут получить необходимую психологическую поддержку (пресс-служба)

Проект"Повернення" демонстрирует успешное партнерство между частным сектором и государством, когда благотворители создают центры ментального здоровья на базе государственных медицинских учреждений. Все центры "Повернення" амбулаторно оказывают бесплатную помощь защитникам и защитницам, а также их семьям.

Фото: групповые занятия в центре (пресс-служба)

В черниговском центре действуют четыре кабинета специалистов для индивидуальной и семейной психологической и психиатрической помощи, комната групповой терапии, двухместная палата дневного стационара с медицинскими электрическими многофункциональными кроватями и инклюзивным санузлом, рецепция с зоной ожидания, манипуляционный кабинет, ординаторская комната отдыха персонала с санузлом и инклюзивный санузел для посетителей.

Фото: специалисты центра работают с военными, ветеранами и их семьями (пресс-служба)

Центр оснащен современными инструментами психологической поддержки: системой стресс-менеджмента Shiftwave System (США), оборудованием для EMDR-терапии, материалами для арт-терапии и психологическими ресурсами для индивидуальной и групповой работы. Для специалистов предусмотрена вся необходимая техника: мультимедийный проектор, компьютеры, функциональные устройства и ноутбуки.

Фото: в центре используют передовое оборудование для процедур (пресс-служба)

Как и в других ячейках сети "Повернення", в черниговском центре с пациентами работает мультидисциплинарная команда - психиатры, психотерапевты, психологи, медицинские сестры, а при необходимости - кейс-менеджеры, социальные работники или специалисты по сопровождению ветеранов.

Они помогают человеку на всех этапах - от первичного консультирования до длительной терапии и психологического восстановления.

Фото: центр "Повернення" в Чернигове стал 8-м центром украинской сети (пресс-служба)

"Если вы нуждаетесь в психологической поддержке или чувствуете, что вам нужен разговор с врачом-психиатром, - обращайтесь. Вся помощь в нашем центре абсолютно конфиденциальна: разговор не выходит за пределы кабинета. Вы получите поддержку, принятие и профессиональное сопровождение. Мы работаем неосуждающим способом, с отзывчивостью и пониманием к каждому пациенту. В нашем подходе главное - не лечить "расстройство", а помогать человеку, его переживаниям и его опыту", - отмечает Анастасия Шевченко, заведующая центром ментального здоровья "Повернення" в Чернигове.

Она отмечает, что такой стандарт работы позволяет создавать безопасное пространство, где военные, ветераны и их семьи могут почувствовать реальное облегчение и начать путь восстановления.

Фото: в центре создают безопасное пространство для каждого пациента (пресс-служба)

Особое внимание уделяется безопасной среде, эмпатийному присутствию и постепенному восстановлению психической стойкости пациентов. В этом процессе важную роль играет подход "равный равному" - когда с военными и ветеранами работают специалисты, которые сами прошли подобный опыт.

Такой контакт уменьшает барьеры недоверия, дает понимание без лишних объяснений и помогает человеку открываться в собственном темпе. Это структурно усиливает эффективность помощи и делает восстановление более естественным и опорным.

Фото: с военными и ветеранами в центрах сети работают специалисты, имеющие схожий опыт (пресс-служба)