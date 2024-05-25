У Чернігові пролунав вибух

Обстріли України

Останніми місяцями російська армія відновила обстріли енергетики України. Під ударом ворога були генеруючі підприємства та розподільчі мережі.

Росіяни атакували Бурштинську та Ладижинську ТЕЦ, а також знищили Трипільську та Зміївську ТЕС.

Через російські атаки та масштабні пошкодження об'єктів енергетики в Україні почали знову відключати світло для населення та бізнесу. Сьогодні орієнтовно відключення будуть з 20:00 до 24:00.

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