В Чернигове прогремел взрыв

Как отмечается, в Чернигове раздался один взрыв. Воздушная тревога была объявлена в Черниговской области в 13:23.

Также воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке. Была угроза применения авиационных средств поражения.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:50