В Чернигове прогремел взрыв

Взрыв в Чернигове прогремел в субботу, 25 мая. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Как отмечается, в Чернигове раздался один взрыв. Воздушная тревога была объявлена в Черниговской области в 13:23.
Также воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке. Была угроза применения авиационных средств поражения.
Карта воздушных тревог по состоянию на 13:50
В последние месяцы российская армия возобновила обстрелы энергетики Украины. Под ударом врага были генерирующие предприятия и распределительные сети.
Россияне атаковали Бурштынскую и Ладыжинскую ТЭЦ, а также уничтожили Трипольскую и Змиевскую ТЭС.
Из-за российских атак и масштабных повреждений объектов энергетики в Украине начали снова отключать свет для населения и бизнеса. Сегодня ориентировочно отключения будут с 20:00 до 24:00.
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