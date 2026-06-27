У Чернігові пролунали вибухи, місто масовано атакували дрони

За даними кореспондента, перші вибухи у Чернігові почалися приблизно о 19:50 і за хвилин 20 було чути понад десяток вибухів. Водночас місцева влада теж підтверджує атаку.

"Займіть безпечні місця. Близько 10 "Шахедів" летить на місто. Зараз працює ППО", - написав о 19:57 Дмитро Брижинський.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вони теж фіксували ворожі дрони у напрямку Чернігова і станом на 20:07 кілька БпЛА були над містом.

Оновлено о 20:29

"У результаті падіння БПЛА постраждало 2 людини. Вони отримали осколкові поранення", - уточнив Брижинський.

Де оголосили тривогу

Станом на 20:17 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Харківській та Дніпропетровській областях.