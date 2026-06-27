У Чернігові пролунали вибухи, місто масовано атакували дрони

Росіяни у суботу ввечері, 27 червня, масовано атакують Чернігів дронами. У місті пролунала серія гучних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського та власного кореспондента.
За даними кореспондента, перші вибухи у Чернігові почалися приблизно о 19:50 і за хвилин 20 було чути понад десяток вибухів. Водночас місцева влада теж підтверджує атаку.
"Займіть безпечні місця. Близько 10 "Шахедів" летить на місто. Зараз працює ППО", - написав о 19:57 Дмитро Брижинський.
За даними Повітряних сил ЗСУ, вони теж фіксували ворожі дрони у напрямку Чернігова і станом на 20:07 кілька БпЛА були над містом.
Оновлено о 20:29
"У результаті падіння БПЛА постраждало 2 людини. Вони отримали осколкові поранення", - уточнив Брижинський.
Станом на 20:17 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Чернігів дронами. Так сталося й 27 травня, внаслідок чого було пошкоджено одне з підприємств міста.
Також ми писали, що ворог завдав удару дронами по місту 5 травня. Тоді було пошкоджено адміністративну будівлю та кілька автомобілів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що вранці 21 березня Чернігів повністю залишився без світла внаслідок ударів РФ по енергетиці в області.