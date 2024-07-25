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У Чернігові пролунали вибухи

Фото: у Чернігові було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Чернігові пролунали вибухи у ніч проти 25 липня під час повітряної тривоги, оголошеної в області через чергову російську повітряну атаку із застосуванням ударних безпілотників.

Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Вибухів було два. Перший прогримів близько 02:20, після чого було чути ще вибух приблизно за хвилину - другий при цьому був значно слабшим за перший.

Зауважимо, що перед вибухами у місті лунав звук, характерний для "мопедів"-безпілотників.

Про якісь наслідки після вибухів від представників місцевої влади не повідомлялося. Між тим у пабліках звучать припущення, що "бахи" можуть бути пов'язані із роботою ППО.

Додамо, що у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про проліт ворожих ударних БПЛА з Сумської області у бік Чернігівської області.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що у середу пізно ввечері російські загарбники запустили по території України ударні безпілотники для повітряної атаки. Сигнали тривоги пролунали у низці областей.

У Повітряних силах інформували, що ворожі дрони-камікадзе часто маневрували. Наразі вони були зафіксовані над багатьма регіонами як на півночі та у центрі, так і на півдні та частині східних областей.

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ЧернігівВибухиАтака дронів