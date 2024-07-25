В Чернигове раздались взрывы

Взрывов было два. Первый прогремел около 02:20, после чего был слышен еще взрыв примерно через минуту - второй при этом был значительно слабее первого.

Отметим, что перед взрывами в городе раздавался звук, характерный для "мопедов"-беспилотников

О каких-либо последствиях после взрывов от представителей местных властей не сообщалось. Между тем, в пабликах звучат предположения, что "бахи" могут быть связаны с работой ПВО.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о пролете вражеских ударных БПЛА из Сумской области в Черниговскую область.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что в среду поздно вечером российские захватчики запустили по территории Украины ударные беспилотники для воздушной атаки. Сигналы тревоги раздались в ряде областей.

В Воздушных силах информировали, что вражеские дроны-камикадзе часто маневрировали. Они были зафиксированы над многими регионами как на севере и в центре, так і на юге и части восточных областей.