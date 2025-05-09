У Чернігові посилили безпеку: містян попередили про загрозу ворожих атак

У місті Чернігів найближчі три дні, 9, 10 та 11 травня, заборонено проведення масових заходів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський написав у Facebook.

"Видав розпорядження "Про заборону проведення масових заходів на території міста Чернігів" 09, 10 та 11 травня", - написав Брижинський.

Він також закликав містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уникати масових скупчень людей.

Перемир'я Путіна

Російський диктатор Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир'я" з Україною з 8 по 10 травня. Однак попри його заяви на фронті тривають бойові дії. Зокрема, вчора росіяни вже скинули на Сумську область майже 100 керованих авіабомб.

На цьому тлі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що "перемир'я" Путіна виявилося фарсом.

Вчора ввечері російська армія ракетою атакувала Полтавську область. Відомо, що внаслідок збиття ворожої ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків.

За даними Генштабу, попри оголошене "перемир'я" протягом минулої доби, 8 травня, на фронті відбулось 193 бойових зіткнення. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.