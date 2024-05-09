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В Чернігові попередили про можливі удари РФ по критичній інфраструктурі

Фото: окупанти планують атаки на критичну інфраструктуру у Чернігові (ілюстрація/defence-ua com)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська, ймовірно, планують удари по критичній інфраструктурі у Чернігові. Жителів просять не ігнорувати тривогу і дотримуватися кількох правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

"Противник планує нанесення ударів по критичній інфраструктурі", - попередив він.

Про які об'єкти йдеться?

До обʼєктів критичної інфраструктури, за даними голови МВА, відносяться:

  • телерадіовежі; 
  • теплоелектростанції;
  • газорозподільчі станції;
  • адміністративні будівлі органів влади та ін. 

Як варто поводитись

У зв'язку з цим, за словами Брижинського, в разі повітряної тривоги, не варто ігнорувати повітряну тривогу та проходити в укриття. 

"Уникайте місць скупчення людей та не знаходьтесь поруч з обʼєктами критичної інфраструктури", - порадив він.

Обстріли Чернігова та області

Російські війська постійно обстрілюють прикордонні райони Чернігівської області, також не поодинокі й спроби російських ДРГ прорвати кордон.

Не рідкісні й обстріли Чернігова. Наприклад, 17 квітня російські окупанти атакували Чернігів ракетами. Тоді майже 80 людей було поранено, ще 18 людей загинуло.

Також загарбники обстріляли Чернігів та у березні 2022 року. Тоді загинули 10 людей.

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