В Чернигове предупредили о возможных ударах РФ по критической инфраструктуре

Российские войска, вероятно, планируют удары по критической инфраструктуре в Чернигове. Жителей просят не игнорировать тревогу и соблюдать несколько правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского.
"Противник планирует нанесение ударов по критической инфраструктуре", - предупредил он.
К объектам критической инфраструктуры, по данным главы ГВА, относятся:
В связи с этим, по словам Брижинского, в случае воздушной тревоги, не стоит игнорировать воздушную тревогу и проходить в укрытие.
"Избегайте мест скопления людей и не находитесь рядом с объектами критической инфраструктуры", - посоветовал он.
Российские войска постоянно обстреливают приграничные районы Черниговской области, также не редки и попытки российских ДРГ прорвать границу.
Не редки и обстрелы Чернигова. Например, 17 апреля российские оккупанты атаковали Чернигов ракетами. Тогда почти 80 людей были ранены, еще 18 человек погибли.
Также захватчики обстреляли Чернигов и в марте 2022 года. Тогда погибли 10 человек.
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