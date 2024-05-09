В Чернигове предупредили о возможных ударах РФ по критической инфраструктуре

"Противник планирует нанесение ударов по критической инфраструктуре", - предупредил он.

О каких объектах идет речь?

К объектам критической инфраструктуры, по данным главы ГВА, относятся:

телерадиобашни;

теплоэлектростанции;

газораспределительные станции;

административные здания органов власти и т.д.

Как следует вести себя

В связи с этим, по словам Брижинского, в случае воздушной тревоги, не стоит игнорировать воздушную тревогу и проходить в укрытие.

"Избегайте мест скопления людей и не находитесь рядом с объектами критической инфраструктуры", - посоветовал он.

Обстрелы Чернигова и области

Российские войска постоянно обстреливают приграничные районы Черниговской области, также не редки и попытки российских ДРГ прорвать границу.

Не редки и обстрелы Чернигова. Например, 17 апреля российские оккупанты атаковали Чернигов ракетами. Тогда почти 80 людей были ранены, еще 18 человек погибли.

Также захватчики обстреляли Чернигов и в марте 2022 года. Тогда погибли 10 человек.