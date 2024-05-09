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В Чернигове предупредили о возможных ударах РФ по критической инфраструктуре

Чернигов, Четверг 09 мая 2024 08:40
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В Чернигове предупредили о возможных ударах РФ по критической инфраструктуре Фото: оккупанты планируют атаки на критическую инфраструктуру в Чернигове (иллюстрация/defence-ua com)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска, вероятно, планируют удары по критической инфраструктуре в Чернигове. Жителей просят не игнорировать тревогу и соблюдать несколько правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского.

"Противник планирует нанесение ударов по критической инфраструктуре", - предупредил он.

О каких объектах идет речь?

К объектам критической инфраструктуры, по данным главы ГВА, относятся:

  • телерадиобашни;
  • теплоэлектростанции;
  • газораспределительные станции;
  • административные здания органов власти и т.д.

Как следует вести себя

В связи с этим, по словам Брижинского, в случае воздушной тревоги, не стоит игнорировать воздушную тревогу и проходить в укрытие.

"Избегайте мест скопления людей и не находитесь рядом с объектами критической инфраструктуры", - посоветовал он.

Обстрелы Чернигова и области

Российские войска постоянно обстреливают приграничные районы Черниговской области, также не редки и попытки российских ДРГ прорвать границу.

Не редки и обстрелы Чернигова. Например, 17 апреля российские оккупанты атаковали Чернигов ракетами. Тогда почти 80 людей были ранены, еще 18 человек погибли.

Также захватчики обстреляли Чернигов и в марте 2022 года. Тогда погибли 10 человек.

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