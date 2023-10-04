Серед затриманих:

45-річний чоловік;

40-річна жінка.

Після повідомлення про запуск феєрверків, на місце подій виїхали екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитали свідків й встановили особи зловмисників. Ними виявились мешканці міста, які перебували на той момент у нетверезому стані.

Фото: У Чернігові п'яна пара запускала феєрверки. Їм загрожує 5 років в'язниці (cn.npu.gov.ua)

"Свої дії правопорушники пояснили тим, що святкували день народження жінки. З місця події правоохоронці вилучили використану піротехніку", - пише пресслужба.

Відповідно до 1 статті 296 Кримінального кодексу України, затриманих загрожує до 5 років в'язниці.

Запуск піротехніки заборонений

Варто нагадати про те, що в Україні, під час дії воєнного стану, заборонено використовувати салюти, феєрверки та петарди. Усі, хто не виконуватиме введені обмеження - будуть притягнуті як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.

16 серпня 2022 року Верховна рада України підтримала за основу законопроєкти №7438, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу піротехнічних виробів" що забороняє продаж та використання феєрверків.