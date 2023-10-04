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В Чернигове пьяная пара запускала фейерверки. Им грозит 5 лет тюрьмы

Фото: В Чернигове пьяная пара запускала фейерверки. Им грозит 5 лет тюрьмы (cn.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Чернигове задержаны двое жителей города, которые запустили фейерверк в сквере на улице Ивана Мазепы. Им грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Чернигова.

Среди задержанных: 

  • 45-летний мужчина; 
  • 40-летняя женщина. 

После сообщения о запуске фейерверков, на место событий выехали экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили свидетелей и установили личности злоумышленников. Ими оказались жители города, которые находились на тот момент в нетрезвом состоянии.

 

Фото: В Чернигове пьяная пара запускала фейерверки. Им грозит 5 лет тюрьмы (cn.npu.gov.ua)

"Свои действия правонарушители объяснили тем, что праздновали день рождения женщины. С места происшествия правоохранители изъяли использованную пиротехнику", - пишет пресс-служба. 

В соответствии с 1 статьей 296 Уголовного кодекса Украины, задержанным грозит до 5 лет тюрьмы. 

Запуск пиротехники запрещен

Стоит напомнить о том, что в Украине, во время действия военного положения, запрещено использовать салюты, фейерверки и петарды. Все, кто не будет выполнять введенные ограничения - будут привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.

16 августа 2022 года Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроекты №7438, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота пиротехнических изделий" запрещающий продажу и использование фейерверков.

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Чернигов