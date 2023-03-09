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У Чернігові може не бути води у різних районах. Мешканців просять запастися на три доби

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Чернігів, Четвер 09 березня 2023 10:59
У Чернігові може не бути води у різних районах. Мешканців просять запастися на три доби Фото: в Чернігові може не бути води у різних районах (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Чернігові через аварійні включення може не бути води в різних районах міста. Тому місцевих жителів просять зробити запаси на три доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КП "Чернігівводоканал".

"До уваги мешканців міста Чернігова! Через можливі аварійні знеструмлення об'єктів водопостачання та водовідведення можливі позапланові відключення холодної води в різних районах на території міста. Прохання до всіх мешканців Чернігова мати запаси питної води в кожній оселі у розрахунку на три доби на кожну особу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська завдали масованого удару по Україні. Через що застосовувалися аварійні відключення електрики по низці областей.

Зокрема, у Харкові через атаку немає води, світла та тепла. При цьому в Житомирі внаслідок атаки "Шахедів" зникла вода та електроенергія у більшості будинків.

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