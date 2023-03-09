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В Чернигове может не быть воды в разных районах. Жителей просят запастись на трое суток

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Чернигов, Четверг 09 марта 2023 10:59
В Чернигове может не быть воды в разных районах. Жителей просят запастись на трое суток Фото: в Чернигове может не быть воды в разных районах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Чернигове из-за аварийных включений может не быть воды в разных районах города. Поэтому местных жителей просят сделать запасы на трое суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КП "Черниговводоканал".

"Вниманию жителей города Чернигова! Из-за возможных аварийных обесточений объектов водоснабжения и водоотведения возможны внеплановые отключения холодной воды в разных районах на территории города. Просьба ко всем жителям Чернигова иметь запасы питьевой воды в каждом доме в расчете на трое суток на каждого человека", - говорится в сообщении.

Напомним, что этой ночью российские войска нанесли массированный удар по Украине. Из-за чего применялись аварийные отключения электричества по ряду областей.

В частности, в Харькове из-за атаки нет воды, света и тепла. При этом в Житомире в результате атаки "Шахедов" исчезла вода и электроэнергия в большинстве домов.

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Чернигов Водоснабжение
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