У Чернігові ліквідували наслідки смертельного удару РФ: розпочато розслідування

Нагадаємо, вдень 26 липня російський безпілотник впав на супермаркет АТБ у Чернігові, в районі ЗАЗ.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих і чотирьох поранених, але кількість постраждалих продовжувала зростати з моменту удару.

Президент Володимир Зеленський різко відреагував на удар по цивільному об'єкту, зазначивши, що російський безпілотник поцілив "просто в цивільний супермаркет" і що росіяни "продовжують перемагати" звичайні цивільні об'єкти.