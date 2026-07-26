У Чернігові ліквідували наслідки смертельного удару РФ: розпочато розслідування

Рятувальники завершили ліквідацію наслідків російської атаки на Чернігів, яка сталася вдень 26 липня. Наразі пожежі ліквідовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та Офіс Генерального прокурора.
Для гасіння вогню і ліквідації наслідків залучалися 39 рятувальників і 12 одиниць техніки ДСНС.
За остаточними даними ДСНС, російська атака забрала життя двох людей, серед них - 9-річна дівчинка. Ще 25 людей зазнали травм.
За інформацією Офісу Генерального прокурора, серед 25 постраждалих троє - діти.
Розпочато досудове розслідування за фактом ворожої атаки на Чернігів.
За даними слідства, 26 липня близько 16:10 російські війська завдали удару по одному з районів міста. Для атаки застосовувалися реактивні безпілотники типу "Шахед".
Унаслідок удару зруйнована будівля магазину АТБ, гаражне приміщення та кілька транспортних засобів.
На місці події працюють правоохоронці. Досудове розслідування ведуть слідчі Управління СБУ в Чернігівській області за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.
Нагадаємо, вдень 26 липня російський безпілотник впав на супермаркет АТБ у Чернігові, в районі ЗАЗ.
Спочатку повідомлялося про двох загиблих і чотирьох поранених, але кількість постраждалих продовжувала зростати з моменту удару.
Президент Володимир Зеленський різко відреагував на удар по цивільному об'єкту, зазначивши, що російський безпілотник поцілив "просто в цивільний супермаркет" і що росіяни "продовжують перемагати" звичайні цивільні об'єкти.