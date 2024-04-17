У Чернігові кількість жертв зросла до 14

"Кількість загиблих, на жаль, зросла до 14. Також більше 60 людей отримали поранення різного ступеня, серед них троє дітей... Госпіталізовано кілька десятків дітей у лікарні міста Чернігова, всім їм надається відповідна допомога", - повідомив він.

Пошуково-рятувальні роботи у Чернігові тривають. За словами на радника начальника Чернігівської ОВА, є безвісти зниклі, які поки не виходять на зв'язок.

"Є в нас дані про безвісти зниклих, є кілька людей, які поки не виходять на зв'язок і відомо, що вони неподалік від місця "прильоту". Є надія, що когось ще вдасться знайти", - додав він.

Національна поліція також повідомила, що внаслідок атаки загинула 25-річна лейтенант поліції Аліна Миколаєць.

"Вона перебувала вдома на лікарняному, коли ворог завдав ракетного удару по густонаселеному житловому району Чернігова. Інспектор відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління Аліна Миколаєць служила в поліції з червня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

t.me/UA_National_Police