UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чернігові кількість жертв зросла до 14

Фото: У Чернігові кількість жертв знову зросла (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Чернігову знову зросла. Загинули 14 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника начальника Чернігівської ОВА Андрія Подорвана в ефірі телемарафону.

"Кількість загиблих, на жаль, зросла до 14. Також більше 60 людей отримали поранення різного ступеня, серед них троє дітей... Госпіталізовано кілька десятків дітей у лікарні міста Чернігова, всім їм надається відповідна допомога", - повідомив він.

Пошуково-рятувальні роботи у Чернігові тривають. За словами на радника начальника Чернігівської ОВА, є безвісти зниклі, які поки не виходять на зв'язок.

"Є в нас дані про безвісти зниклих, є кілька людей, які поки не виходять на зв'язок і відомо, що вони неподалік від місця "прильоту". Є надія, що когось ще вдасться знайти", - додав він.

Національна поліція також повідомила, що внаслідок атаки загинула 25-річна лейтенант поліції Аліна Миколаєць.

"Вона перебувала вдома на лікарняному, коли ворог завдав ракетного удару по густонаселеному житловому району Чернігова. Інспектор відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління Аліна Миколаєць служила в поліції з червня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

t.me/UA_National_Police

 

Удар по Чернігову

Окупанти зранку 17 квітня завдали три ракетних удари по Чернігову, росіяни застосували "Іскандери". Удар був по центральному району міста. Внаслідок атаки постраждали понад 60 осіб, серед травмованих є діти.

Було пряме влучання в будівлю соціальної інфраструктури. Пошкоджена лікарня, центральний корпус Чернігівської політехніки.

Детальніше про наслідки удару по Чернігову - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівВійна в УкраїніВійна Росії проти України