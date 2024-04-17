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В Чернигове количество жертв возросло до 14

Фото: В Чернигове количество жертв снова возросло (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв в результате ракетного удара по Чернигову снова возросло. Погибли 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника начальника Черниговской ОВА Андрея Подорвана в эфире телемарафона.

"Количество погибших, к сожалению, возросло до 14. Также более 60 человек получили ранения разной степени, среди них трое детей... Госпитализированы несколько десятков детей в больницы города Чернигова, всем им предоставляется соответствующая помощь", - сообщил он.

Поисково-спасательные работы в Чернигове продолжаются. По словам советника начальника Черниговской ОВА, есть без вести пропавшие, которые пока не выходят на связь.

"Есть у нас данные о без вести пропавших, есть несколько человек, которые пока не выходят на связь и известно, что они недалеко от места прилета. Есть надежда, что кого-то еще удастся найти", - добавил он.

Национальная полиция также сообщила, что в результате атаки погибла 25-летняя лейтенант полиции Алина Николаевец.

"Она находилась дома на больничном, когда враг нанес ракетный удар по густонаселенному жилому району Чернигова. Инспектор отдела реагирования патрульной полиции Черниговского райуправления Алина Николаевец служила в полиции с июня 2023 года", - говорится в сообщении.

t.me/UA_National_Police

 

Удар по Чернигову

Оккупанты утром 17 апреля нанесли три ракетных удара по Чернигову, россияне применили "Искандеры". Удар был по центральному району города. В результате атаки пострадали более 60 человек, среди травмированных есть дети.

Было прямое попадание в здание социальной инфраструктуры. Повреждена больница, центральный корпус Черниговской политехники.

Детальнее о последствиях удара по Чернигову - в материале РБК-Украина.

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