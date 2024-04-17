В Чернигове количество жертв возросло до 14

"Количество погибших, к сожалению, возросло до 14. Также более 60 человек получили ранения разной степени, среди них трое детей... Госпитализированы несколько десятков детей в больницы города Чернигова, всем им предоставляется соответствующая помощь", - сообщил он.

Поисково-спасательные работы в Чернигове продолжаются. По словам советника начальника Черниговской ОВА, есть без вести пропавшие, которые пока не выходят на связь.

"Есть у нас данные о без вести пропавших, есть несколько человек, которые пока не выходят на связь и известно, что они недалеко от места прилета. Есть надежда, что кого-то еще удастся найти", - добавил он.

Национальная полиция также сообщила, что в результате атаки погибла 25-летняя лейтенант полиции Алина Николаевец.

"Она находилась дома на больничном, когда враг нанес ракетный удар по густонаселенному жилому району Чернигова. Инспектор отдела реагирования патрульной полиции Черниговского райуправления Алина Николаевец служила в полиции с июня 2023 года", - говорится в сообщении.

t.me/UA_National_Police