У Чернігові кількість жертв зросла до 14
Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Чернігову знову зросла. Загинули 14 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника начальника Чернігівської ОВА Андрія Подорвана в ефірі телемарафону.
"Кількість загиблих, на жаль, зросла до 14. Також більше 60 людей отримали поранення різного ступеня, серед них троє дітей... Госпіталізовано кілька десятків дітей у лікарні міста Чернігова, всім їм надається відповідна допомога", - повідомив він.
Пошуково-рятувальні роботи у Чернігові тривають. За словами на радника начальника Чернігівської ОВА, є безвісти зниклі, які поки не виходять на зв'язок.
"Є в нас дані про безвісти зниклих, є кілька людей, які поки не виходять на зв'язок і відомо, що вони неподалік від місця "прильоту". Є надія, що когось ще вдасться знайти", - додав він.
Національна поліція також повідомила, що внаслідок атаки загинула 25-річна лейтенант поліції Аліна Миколаєць.
"Вона перебувала вдома на лікарняному, коли ворог завдав ракетного удару по густонаселеному житловому району Чернігова. Інспектор відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління Аліна Миколаєць служила в поліції з червня 2023 року", - йдеться у повідомленні.
t.me/UA_National_Police
Удар по Чернігову
Окупанти зранку 17 квітня завдали три ракетних удари по Чернігову, росіяни застосували "Іскандери". Удар був по центральному району міста. Внаслідок атаки постраждали понад 60 осіб, серед травмованих є діти.
Було пряме влучання в будівлю соціальної інфраструктури. Пошкоджена лікарня, центральний корпус Чернігівської політехніки.
Детальніше про наслідки удару по Чернігову - у матеріалі РБК-Україна.
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