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Вогонь не зупиняють морози: в Україні масово горять екосистеми

Фото: В Україні тривають пожежі в екосистемах (ft.me.dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні продовжують виникати масштабні пожежі на відкритих територіях. Лише за минулу добу на Вінниччині сталося 15 загорянь, а Львівщина та Волинь також постраждали від пожеж, спричинених необережним поводженням з вогнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Попри морози тривають масштабні пожежі на відкритих територіях, що спричиняють серйозні збитки екосистемам. За останню добу рятувальники зафіксували низку загорянь у кількох областях країни:

  • Вінниччина: За минулу добу на території області сталося 15 пожеж, що охопили понад 6,5 гектарів. Однією з найбільших стала пожежа на площі 2 га, що сталася за межами села Михайлівка Вороновицької громади.
  • Львівщина: На заході країни також тривають пожежі. Вчора рятувальники ліквідували 11 загорянь, що охопили площу понад 1000 квадратних метрів. Вогонь продовжує загрожувати місцевим екосистемам.
  • Волинь: Надзвичайники Волині зафіксували шість пожеж сухої рослинності. Усі сили були задіяні для гасіння вогню: як рятувальники, так і місцеві пожежні команди та добровольці активно долучалися до ліквідації загорянь.

Найбільше проблем спричиняє необережне поводження з вогнем, зокрема зумисне спалювання сухої рослинності на відкритих територіях. 

Штрафи за підпал:

  • Для громадян: від 3060 до 6120 гривень.
  • Для посадових осіб: від 15300 до 21420 гривень.

Рятувальники закликають бути обережними з вогнем та суворо дотримуватись правил безпеки, аби уникнути нових катастрофічних наслідків для екосистем.

Нагадаємо, що на Львівщині за останню добу сталося шість масштабних пожеж, які знищили понад 5200 кв. м сухої трави та чагарників. Вогонь загрожував житловим будинкам і завдав шкоди екосистемі.

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