Вогонь не зупиняють морози: в Україні масово горять екосистеми

В Україні продовжують виникати масштабні пожежі на відкритих територіях. Лише за минулу добу на Вінниччині сталося 15 загорянь, а Львівщина та Волинь також постраждали від пожеж, спричинених необережним поводженням з вогнем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Попри морози тривають масштабні пожежі на відкритих територіях, що спричиняють серйозні збитки екосистемам. За останню добу рятувальники зафіксували низку загорянь у кількох областях країни:
Найбільше проблем спричиняє необережне поводження з вогнем, зокрема зумисне спалювання сухої рослинності на відкритих територіях.
Штрафи за підпал:
Рятувальники закликають бути обережними з вогнем та суворо дотримуватись правил безпеки, аби уникнути нових катастрофічних наслідків для екосистем.
Нагадаємо, що на Львівщині за останню добу сталося шість масштабних пожеж, які знищили понад 5200 кв. м сухої трави та чагарників. Вогонь загрожував житловим будинкам і завдав шкоди екосистемі.