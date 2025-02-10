Огонь не останавливают морозы: в Украине массово горят экосистемы

В Украине продолжают возникать масштабные пожары на открытых территориях. Только за минувшие сутки в Винницкой области произошло 15 возгораний, а Львов и Волынь также пострадали от пожаров, вызванных неосторожным обращением с огнем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Несмотря на морозы продолжаются масштабные пожары на открытых территориях, которые вызывают серьезные убытки экосистемам. За последние сутки спасатели зафиксировали ряд возгораний в нескольких областях страны:
Больше всего проблем вызывает неосторожное обращение с огнем, в частности умышленное сжигание сухой растительности на открытых территориях.
Штрафы за поджог:
Спасатели призывают быть осторожными с огнем и строго соблюдать правила безопасности, чтобы избежать новых катастрофических последствий для экосистем.
Напомним, что на Львовщине за последние сутки произошло шесть масштабных пожаров, которые уничтожили более 5200 кв. м сухой травы и кустарников. Огонь угрожал жилым домам и нанес ущерб экосистеме.