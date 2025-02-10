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Огонь не останавливают морозы: в Украине массово горят экосистемы

Фото: В Украине продолжаются пожары в экосистемах (ft.me.dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине продолжают возникать масштабные пожары на открытых территориях. Только за минувшие сутки в Винницкой области произошло 15 возгораний, а Львов и Волынь также пострадали от пожаров, вызванных неосторожным обращением с огнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Несмотря на морозы продолжаются масштабные пожары на открытых территориях, которые вызывают серьезные убытки экосистемам. За последние сутки спасатели зафиксировали ряд возгораний в нескольких областях страны:

  • Винницкая область: За минувшие сутки на территории области произошло 15 пожаров, охвативших более 6,5 гектаров. Одним из крупнейших стал пожар на площади 2 га, произошедший за пределами села Михайловка Вороновицкой общины.
  • Львовская область: На западе страны также продолжаются пожары. Вчера спасатели ликвидировали 11 возгораний, охвативших площадь более 1000 квадратных метров. Огонь продолжает угрожать местным экосистемам.
  • Волынь: Чрезвычайники Волыни зафиксировали шесть пожаров сухой растительности. Все силы были задействованы для тушения огня: как спасатели, так и местные пожарные команды и добровольцы активно участвовали в ликвидации возгораний.

Больше всего проблем вызывает неосторожное обращение с огнем, в частности умышленное сжигание сухой растительности на открытых территориях. 

Штрафы за поджог:

  • Для граждан: от 3060 до 6120 гривен.
  • Для должностных лиц: от 15300 до 21420 гривен.

Спасатели призывают быть осторожными с огнем и строго соблюдать правила безопасности, чтобы избежать новых катастрофических последствий для экосистем.

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