Огонь не останавливают морозы: в Украине массово горят экосистемы
В Украине продолжают возникать масштабные пожары на открытых территориях. Только за минувшие сутки в Винницкой области произошло 15 возгораний, а Львов и Волынь также пострадали от пожаров, вызванных неосторожным обращением с огнем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Несмотря на морозы продолжаются масштабные пожары на открытых территориях, которые вызывают серьезные убытки экосистемам. За последние сутки спасатели зафиксировали ряд возгораний в нескольких областях страны:
- Винницкая область: За минувшие сутки на территории области произошло 15 пожаров, охвативших более 6,5 гектаров. Одним из крупнейших стал пожар на площади 2 га, произошедший за пределами села Михайловка Вороновицкой общины.
- Львовская область: На западе страны также продолжаются пожары. Вчера спасатели ликвидировали 11 возгораний, охвативших площадь более 1000 квадратных метров. Огонь продолжает угрожать местным экосистемам.
- Волынь: Чрезвычайники Волыни зафиксировали шесть пожаров сухой растительности. Все силы были задействованы для тушения огня: как спасатели, так и местные пожарные команды и добровольцы активно участвовали в ликвидации возгораний.
Больше всего проблем вызывает неосторожное обращение с огнем, в частности умышленное сжигание сухой растительности на открытых территориях.
Штрафы за поджог:
- Для граждан: от 3060 до 6120 гривен.
- Для должностных лиц: от 15300 до 21420 гривен.
Спасатели призывают быть осторожными с огнем и строго соблюдать правила безопасности, чтобы избежать новых катастрофических последствий для экосистем.
Напомним, что на Львовщине за последние сутки произошло шесть масштабных пожаров, которые уничтожили более 5200 кв. м сухой травы и кустарников. Огонь угрожал жилым домам и нанес ущерб экосистеме.