Огонь не останавливают морозы: в Украине массово горят экосистемы

Фото: В Украине продолжаются пожары в экосистемах (ft.me.dsns_telegram)

В Украине продолжают возникать масштабные пожары на открытых территориях. Только за минувшие сутки в Винницкой области произошло 15 возгораний, а Львов и Волынь также пострадали от пожаров, вызванных неосторожным обращением с огнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Несмотря на морозы продолжаются масштабные пожары на открытых территориях, которые вызывают серьезные убытки экосистемам. За последние сутки спасатели зафиксировали ряд возгораний в нескольких областях страны: Винницкая область: За минувшие сутки на территории области произошло 15 пожаров, охвативших более 6,5 гектаров. Одним из крупнейших стал пожар на площади 2 га, произошедший за пределами села Михайловка Вороновицкой общины.

За минувшие сутки на территории области произошло 15 пожаров, охвативших более 6,5 гектаров. Одним из крупнейших стал пожар на площади 2 га, произошедший за пределами села Михайловка Вороновицкой общины. Львовская область: На западе страны также продолжаются пожары. Вчера спасатели ликвидировали 11 возгораний, охвативших площадь более 1000 квадратных метров. Огонь продолжает угрожать местным экосистемам.

На западе страны также продолжаются пожары. Вчера спасатели ликвидировали 11 возгораний, охвативших площадь более 1000 квадратных метров. Огонь продолжает угрожать местным экосистемам. Волынь: Чрезвычайники Волыни зафиксировали шесть пожаров сухой растительности. Все силы были задействованы для тушения огня: как спасатели, так и местные пожарные команды и добровольцы активно участвовали в ликвидации возгораний. Больше всего проблем вызывает неосторожное обращение с огнем, в частности умышленное сжигание сухой растительности на открытых территориях. Штрафы за поджог: Для граждан: от 3060 до 6120 гривен.

Для должностных лиц: от 15300 до 21420 гривен. Спасатели призывают быть осторожными с огнем и строго соблюдать правила безопасности, чтобы избежать новых катастрофических последствий для экосистем.