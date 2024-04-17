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У Чернігові через атаку є зниклі безвісти. МВС показало відео з пошукової операції

Фото: ракетна атака на Чернігів (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

Внаслідок ракетної атаки Росії по Чернігову загинули 11 осіб. При цьому постраждали вже 22 людини, а троє - вважаються зниклими безвісти.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Екстрені служби ліквідовують наслідки ракетних ударів по місту. 11 загиблих, 22 травмованих станом на зараз. Маємо заяви про щонайменше трьох безвісти зниклих", - заявив він. 

За словами міністра, під завалами ще є люди.

"Триває пошуково-рятувальна операція. З постраждалими працюють психологи", - заявив Кліменко. 

Він додав, що серед загиблих внаслідок російського обстрілу - 25-річна лейтенант поліції.

"Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Смертельне осколкове поранення", - повідомив він. 

Атака на Чернігів

17 квітня, вранці, під час повітряної тривоги, у Чернігові пролунали вибухи. Згодом місцева влада підтвердила, що російські війська завдали удару по місту.

За інформацією влади, окупанти випустили по Чернігову три ракети. Ракети вразили об'єкти цивільної та соціальної інфраструктури майже в центрі міста.

В районі обстрілу в цілях безпеки тимчасово відключені електро-, газо- та водопостачання.

Детальніше про наслідки удару по Чернігову - у матеріалі РБК-Україна.

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