У Чернігові через атаку є зниклі безвісти. МВС показало відео з пошукової операції

Атака на Чернігів

17 квітня, вранці, під час повітряної тривоги, у Чернігові пролунали вибухи. Згодом місцева влада підтвердила, що російські війська завдали удару по місту.

За інформацією влади, окупанти випустили по Чернігову три ракети. Ракети вразили об'єкти цивільної та соціальної інфраструктури майже в центрі міста.

В районі обстрілу в цілях безпеки тимчасово відключені електро-, газо- та водопостачання.

Детальніше про наслідки удару по Чернігову - у матеріалі РБК-Україна.

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