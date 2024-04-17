В Чернигове из-за атаки есть пропавшие без вести. МВД показало видео из поисковой операции

Атака на Чернигов

17 апреля, утром, во время воздушной тревоги, в Чернигове прогремели взрывы. Впоследствии местные власти подтвердили, что российские войска нанесли удар по городу.

По информации властей, оккупанты выпустили по Чернигову три ракеты. Ракеты поразили объекты гражданской и социальной инфраструктуры почти в центре города.

В районе обстрела в целях безопасности временно отключены электро-, газо- и водоснабжение.

Детальнее о последствиях удара по Чернигову - в материале РБК-Украина.

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