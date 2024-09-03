UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чернігові було чути вибухи, над містом фіксувалися "Шахеди"

Фото: у Чернігові пролунав вибух під час ворожої атаки "Шахедами" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Чернігові у ніч проти 3 вересня було чути вибухи під час оголошеної в області повітряної тривоги. Перед тим над містом фіксувався ворожий безпілотник.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Вибухів було щонайменше два. Спочатку відповідний звук пролунав близько пів на першу годину ночі, а ще через кілька хвилин було чути другий.

За даними військових, над Черніговом перед тим був помічений безпілотник ворога на тлі атаки із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед".

Як поінформували у Чернігівській міській військовій адміністрації, в обласному центрі працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

"В місті працює ППО", - розповів керівник МВА Дмитро Брижинський, та закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

Згодом він додав, що у центральній частині Чернігова, а також в районах вулиць Шевченка, Левка Лук'яненка та Козацької "влучань у будівлі та падіння уламків не зафіксовано".

Пізніше Брижинський уточнив, що у Чернігові влучань і падіння уламків не зафіксовано. 

"Падіння уламків фіксується на околицях міста", - поінформував керівник Чернігівської МВА. 

Оновлено: є пожежа на околицях міста

Ще пізніше у МВА уточнили, що внаслідок падіння уламків "зафіксовано загорання нежитлових, непромислових будівель на околицях міста".

Оновлено: новий вибух

Над Черніговом фіксувалися й інші "Шахеди", передали в МВА та у командуванні Повітряних сил. Близько 01.20 у місті знову було чути вибух.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 2 вересня російські окупанти запустили по території України дрони-камікадзе для чергової атаки. Відтак у низці областей України була оголошена повітряна тривога.

Як передали у командуванні Повітряних сил, ворожі ударні безпілотники заходили у повітряний простір країни з північного напрямку.

Також повідомлялося про роботу ППО у Харківській області через фіксацію "Шахедів" у регіоні. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівВибухиАтака дронів