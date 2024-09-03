У Чернігові було чути вибухи, над містом фіксувалися "Шахеди"

Вибухів було щонайменше два. Спочатку відповідний звук пролунав близько пів на першу годину ночі, а ще через кілька хвилин було чути другий.

За даними військових, над Черніговом перед тим був помічений безпілотник ворога на тлі атаки із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед".

Як поінформували у Чернігівській міській військовій адміністрації, в обласному центрі працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

"В місті працює ППО", - розповів керівник МВА Дмитро Брижинський, та закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

Згодом він додав, що у центральній частині Чернігова, а також в районах вулиць Шевченка, Левка Лук'яненка та Козацької "влучань у будівлі та падіння уламків не зафіксовано".

Пізніше Брижинський уточнив, що у Чернігові влучань і падіння уламків не зафіксовано.

"Падіння уламків фіксується на околицях міста", - поінформував керівник Чернігівської МВА.

Оновлено: є пожежа на околицях міста

Ще пізніше у МВА уточнили, що внаслідок падіння уламків "зафіксовано загорання нежитлових, непромислових будівель на околицях міста".

Оновлено: новий вибух

Над Черніговом фіксувалися й інші "Шахеди", передали в МВА та у командуванні Повітряних сил. Близько 01.20 у місті знову було чути вибух.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 2 вересня російські окупанти запустили по території України дрони-камікадзе для чергової атаки. Відтак у низці областей України була оголошена повітряна тривога.

Як передали у командуванні Повітряних сил, ворожі ударні безпілотники заходили у повітряний простір країни з північного напрямку.

Також повідомлялося про роботу ППО у Харківській області через фіксацію "Шахедів" у регіоні.