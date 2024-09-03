В Чернигове были слышны взрывы, над городом фиксировался "Шахед"

В Чернигове в ночь на 3 сентября были слышны взрывы во время объявленной в области воздушной тревоги. Перед этим над городом фиксировался вражеский беспилотник.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Взрывов было по меньшей мере два. Сначала соответствующий звук раздался около половины первого часа ночи, а еще через несколько минут был слышен второй.
По данным военных, над Черниговом перед этим был замечен беспилотник врага на фоне атаки с применением дронов-камикадзе типа "Шахед".
Как сообщили в Черниговской городской военной администрации, в областном центре работают силы и средства противовоздушной обороны.
"В городе работает ПВО", - рассказал руководитель ГВА Дмитрий Брижинский, и призвал местных жителей находиться в укрытиях.
Впоследствии он добавил, что в центральной части Чернигова, а также в районах улиц Шевченко, Левка Лукьяненко и Казацкой "попаданий в здания и падение обломков не зафиксировано".
Позже Брижинский уточнил, что в Чернигове попаданий и падение обломков не зафиксировано.
"Падение обломков фиксируется в окрестностях города", - проинформировал руководитель Черниговской ГВА.
Еще позже в ГВА уточнили, что в результате падения обломков "зафиксировано возгорание нежилых, непромышленных зданий в окрестностях города".
Ранее сообщалось, что поздно вечером 2 сентября российские оккупанты запустили по территории Украины дроны-камикадзе для очередной атаки. Соответственно в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Как передали в командовании воздушных сил, вражеские ударные беспилотники заходили в воздушное пространство страны с северного направления.
Также сообщалось о работе ПВО в Харьковской области из-за фиксации "Шахедов" в регионе.
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