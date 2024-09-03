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В Чернигове были слышны взрывы, над городом фиксировался "Шахед"

Фото: в Чернигове раздался взрыв во время вражеской атаки "Шахедами" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Чернигове в ночь на 3 сентября были слышны взрывы во время объявленной в области воздушной тревоги. Перед этим над городом фиксировался вражеский беспилотник.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Взрывов было по меньшей мере два. Сначала соответствующий звук раздался около половины первого часа ночи, а еще через несколько минут был слышен второй.

По данным военных, над Черниговом перед этим был замечен беспилотник врага на фоне атаки с применением дронов-камикадзе типа "Шахед".

Как сообщили в Черниговской городской военной администрации, в областном центре работают силы и средства противовоздушной обороны.

"В городе работает ПВО", - рассказал руководитель ГВА Дмитрий Брижинский, и призвал местных жителей находиться в укрытиях.

Впоследствии он добавил, что в центральной части Чернигова, а также в районах улиц Шевченко, Левка Лукьяненко и Казацкой "попаданий в здания и падение обломков не зафиксировано".

Позже Брижинский уточнил, что в Чернигове попаданий и падение обломков не зафиксировано.

"Падение обломков фиксируется в окрестностях города", - проинформировал руководитель Черниговской ГВА.

Обновлено: есть пожар на окраинах города

Еще позже в ГВА уточнили, что в результате падения обломков "зафиксировано возгорание нежилых, непромышленных зданий в окрестностях города".

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что поздно вечером 2 сентября российские оккупанты запустили по территории Украины дроны-камикадзе для очередной атаки. Соответственно в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

Как передали в командовании воздушных сил, вражеские ударные беспилотники заходили в воздушное пространство страны с северного направления.

Также сообщалось о работе ПВО в Харьковской области из-за фиксации "Шахедов" в регионе.

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ЧерниговВзрывыАтака дронов