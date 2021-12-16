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"Черниговгаз" реализует три проекта редизайна газораспределительных сетей

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Чернигов, Четверг 16 декабря 2021 16:41
"Черниговгаз" реализует три проекта редизайна газораспределительных сетей Фото: редизайн газораспределительных сетей (пресс-служба "Черниговгаза")
Автор: Мария Тарарыева

АО "Черниговгаз" приступил к реализации трех проектов редизайна газораспределительных сетей региона – по ГРС Булахів, ГРС Заезд и ГРС Ивковцы. В инвестиционной программе на ближайшие три года на них предусмотрено 13 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Осуществление этих проектов позволит уменьшить расходы на содержание газораспределительных сетей на 2,5 млн гривен в год. Это станет результатом демонтажа излишнего оборудования и уменьшения затрат технологического газа", - говорится в сообщении.

Специалисты АО "Черниговгаз" заменили 630 устаревших домовых регуляторов давления на новые итальянские Florentini-FE-10 в селах Сираи, Крехаев, Евминка, Пушкари, Скрипчин, Бобруйки и Булахов Нежинского района. Также в рамках проекта Оператор ГРМ заменил в Савине шкафный газорегулирующий пункт. В Ивковцах и Заезде газовики провели замену трех устаревших ШГРП и готовят к реализации следующие этапы редизайна, а именно реконструкции, перевода и кольцевание газопроводов.

"Мы начали эти проекты в 2020 году, будем завершать в 2023 и 2024 годах. Реализуются такие масштабные проекты в несколько этапов, ведь требуют и значительного финансирования, и целого комплекса мероприятий - от разработки проектно-сметной документации до непосредственно технических работ. А это и установка нового оборудования, прокладка новых газопроводов и вывода из эксплуатации старых, кольцевание газопроводов, демонтаж устаревшего и избыточного оборудования, замена регуляторов давления и счетчиков. И все это нужно сделать с минимальными неудобствами для клиентов", - рассказывает технический директор АО "Черниговгаз" Сергей Савченко.

В пресс-службе отметили, что редизайн проводится для оптимизации сетей и уменьшения расходов на их содержание, которые закладываются в тарифы на распределение газа. Ведь сети, которые строились 30-40 лет назад, были рассчитаны на большее количество населения, а значит, и большую мощность. С сокращением численности населения, особенно в селах, мощности стали избыточными. Чтобы привести их в соответствие с реального потребления газа Оператор ГРМ проводит замену оборудования, перекладка газопроводов, вывод из эксплуатации избыточного оборудования.

"Например, по ГРС заезд объем доставленного газа составляет 16% от проектной мощности, а по ГРС была – 7%. Редизайн позволит сократить 80-90 % избыточных мощностей. Следовательно, инвестиции АО "Черниговгаз" позволят уменьшить себестоимость услуги по распределению природного газа", - говорится в сообщении.

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Чернигов Газ
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