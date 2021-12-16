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"Чернігівгаз" реалізує три проекти редизайну газорозподільних мереж

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Чернігів, Четвер 16 грудня 2021 16:41
"Чернігівгаз" реалізує три проекти редизайну газорозподільних мереж Фото: редизайн газорозподільних мереж (прес-служба "Чернігівгазу")
Автор: Марія Тарариєва

АТ "Чернігівгаз" приступив до реалізації трьох проектів редизайну газорозподільних мереж регіону – по ГРС Булахів, ГРС Заїзд та ГРС Івківці. В інвестиційній програмі на найближчі три роки на них передбачено 13 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Здійснення цих проектів дозволить зменшити витрати на утримання газорозподільних мереж на 2,5 млн гривень на рік. Це стане результатом демонтажу надлишкогово обладнання та зменшення витрат технологічного газу", - йдеться у повідомленні.

Фахівці АТ "Чернігівгаз" замінили 630 застарілих будинкових регуляторів тиску на нові італійські Florentini-FE-10 в селах Сираї, Крехаїв, Євминка, Пушкарі, Скрипчин, Бобруйки та Булахів Ніжинського району. Також в рамках проекту Оператор ГРМ замінив у Савині шафовий газорегулюючий пункт. В Івківцях та Заїзді газовики провели заміну трьох застарілих ШГРП та готують до реалізації наступні етапи редизайну, а саме реконструкції, перекладання та кільцювання газопроводів.

"Ми розпочали ці проекти в 2020 році, завершуватимемо в 2023 та 2024 роках. Реалізуються такі масштабні проекти в декілька етапів, адже потребують і значного фінансування, і цілого комплексу заходів - від розробки проектно-кошторисної документації до безпосередньо технічних робіт. А це і встановлення нового обладнання, прокладання нових газопроводів та виведення з експлуатації старих, кільцювання газопроводів, демонтаж застарілого та надлишкового обладнання, заміна регуляторів тиску та лічильників. І все це потрібно зробити із мінімальними незручностями для клієнтів", - розповідає технічний директор АТ "Чернігівгаз" Сергій Савченко.

У прес-службі зазначили, що редизайн проводиться для оптимізації мереж та зменшення витрат на їхнє утримання, які закладаються в тарифи на розподіл газу. Адже мережі, які будувалися 30-40 років тому, були розраховані на більшу кількість населення, а значить, і більшу потужність. Зі скороченням чисельності населення, особливо в селах, потужності стали надлишковими. Щоб привести їх у відповідність до реального споживання газу, Оператор ГРМ проводить заміну обладнання, перекладання газопроводів, виведення з експлуатації надлишкового обладнання тощо.

"Наприклад, по ГРС Заїзд обсяг доставленого газу складає 16% від проектної потужності, а по ГРС Булахів – 7%. Редизайн дозволить скоротити 80-90 % надлишкових потужностей. Отже, інвестиції АТ "Чернігівгаз" дозволять зменшити собівартість послуги з розподілу природного газу", - йдеться у повідомленні.

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Чернігів Газ
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