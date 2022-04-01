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"Черниговгаз" в паузах между обстрелами восстанавливает газоснабжение

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Чернигов, Пятница 01 апреля 2022 12:25
"Черниговгаз" в паузах между обстрелами восстанавливает газоснабжение Фото: газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

"Черниговгаз" пользуется паузами между обстрелами чтобы отремонтировать сети и возобновить газоснабжение. Артобстрелы жилых районов и сброс авибомб на город привели к разрушению фасадных газопроводов и даже смежных коммуникаций.

Об этом сообщает пресс-служба региональной газовой компании.

"Газовикам приходится восстанавливать газопроводы буквально "в подвешенном состоянии", держа лестницу в воздухе над водой. Благодарим коллег за мужество, смелость и находчивость, которые они проявляют в таких сложных условиях. И несмотря ни на что продолжают работать на победу", - говорится в сообщении.

&quot;Черниговгаз&quot; в паузах между обстрелами восстанавливает газоснабжение

Всего за минувшие сутки 31 марта восстановлено газоснабжение почти 3 5000 потребителям в Харьковской, Запорожской, Черниговской областях. С начала войны российские оккупанты лишили стабильного газоснабжения более 339 000 домохозяйств по всей Украине.

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