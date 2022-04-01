ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Чернігівгаз" в паузах між обстрілами відновлює газопостачання

Новость на русском →
Чернігів, П'ятниця 01 квітня 2022 12:25
"Чернігівгаз" в паузах між обстрілами відновлює газопостачання Фото: газовий вентиль (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

"Чернігівгаз" користується паузами між обстрілами аби відремонтувати мережі та поновити газопостачання. Артобстріли житлових районів і скидання авібомб на місто призвели до руйнування фасадних газопроводів і навіть суміжних комунікацій.

Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"Газовикам доводиться відновлювати газопроводи буквально "у підвішеному стані", тримаючи драбину у повітрі над водою. Дякуємо колегам за мужність, сміливість і винахідливість, які вони проявляють в таких складних умовах. І незважаючи ні на що продовжують працювати на перемогу", - йдеться у повідомленні.

&quot;Чернігівгаз&quot; в паузах між обстрілами відновлює газопостачання

Загалом за минулу добу 31 березня відновлено газопостачання до майже 3 5000 споживачам у Харківській, Запорізькій, Чернігівській областях. З початку війни російські окупанти позбавили стабільного газопостачання більше 339 000 домогосподарств по всій Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів Газ
NEWS
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою