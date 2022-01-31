"Черниговгаз": в онлайн-сервисах 104.ua зарегистрировались 277 тысяч потребителей компании

77% клиентов АО "Черниговгаз" отдают предпочтение онлайн-сервисам в решении текущих вопросов, связанных с использованием газа. Компания 104.ua за прошлый год обновила и расширила функционал сервисов.

"В наши клиентские пространства в течение месяца обращается 3-5% клиентов - по тем вопросам, которые требуют непосредственного физического присутствия. Большинство газовых вопросов решаются дистанционно, с помощью онлайн-сервисов 104.ua, клиент может выбрать удобный для себя. Преимущества онлайна: возможность управлять несколькими лицевыми счетами, мобильность и безопасность в условиях действия карантинных ограничений", - рассказывает начальница регионального управления офлайн-обслуживание 104.ua клиентского пространства Алла Леоненко.

В пресс-службе отметили, что клиенты выбирают личный кабинет на сайте и в приложении 104.ua для iOS и Android.

"Личный кабинет можно легко зарегистрировать в несколько кликов по номеру мобильного телефона, и присоединить к нему до 25 лицевых счетов из разных регионов страны. Это удобно, если потребитель имеет несколько газифицированных объектов, или помогает контролировать состояние счетов родным", - говорится в сообщении.

Компания 104.ua обновила мобильное приложение, интегрировав его с искусственным интеллектом.

"У пользователей появилась возможность передать информацию о потребленном газе, просто сфотографировав счетчик. Достаточно выбрать в меню пункт "показания" и "сфотографировать счетчик", сделать фото так, чтобы было видно показания, типоразмер и номер счетчика на корпусе, и передать его. Также приложение позволяет отслеживать потребление газа за три года, загружать квитанции, заказывать обратную связь", - говорится в сообщении.