"Чернігівгаз": в онлайн-сервісах 104.ua зареєструвалися 277 тисяч споживачів компанії

77% клієнтів АТ "Чернігівгаз" надають перевагу онлайн-сервісам у вирішенні поточних питань, пов’язаних з використанням газу. Компанія 104.ua за минулий рік оновила та розширила функціонал сервісів.

"До наших клієнтських просторів протягом місяця звертається 3-5% клієнтів - з тих питань, які вимагають безпосередньої фізичної присутності. Більшість газових питань вирішуються дистанційно, за допомогою онлайн-сервісів 104.ua. Клієнт може обирати зручний для себе. Переваги онлайну: можливість керувати кількома особовими рахунками, мобільність та безпека в умовах дії карантинних обмежень", - розповідає начальниця регіонального управління офлайн-обслуговування 104.ua клієнтського простору Алла Леоненко.

У прес-службі зазначили, що клієнти обирають особистий кабінет на сайті та у додатку 104.ua для iOS і Android.

"Особистий кабінет можна легко зареєструвати у декілька кліків, за номером мобільного телефону, і приєднати до нього до 25 особових рахунків з різних регіонів країни. Це зручно, якщо споживач має декілька газифікованих об’єктів, або допомагає контролювати стан рахунків рідним", - йдеться у повідомленні.

Компанія 104.ua оновила мобільний додаток, інтегрувавши його зі штучним інтелектом.

"У користувачів з'явилася можливість передати інформацію про спожитий газ, просто сфотографувавши лічильник. Достатньо обрати у меню пункт "показання" та "сфотографувати лічильник", зробити фото так, щоб було видно показання, типорозмір і номер лічильника на корпусі, і передати його. Також додаток дозволяє відстежувати споживання газу за три роки, завантажувати квитанції, замовляти зворотний зв’язок", - йдеться у повідомленні.