"Черниговгаз" в 2021 году уплатил 191 млн гривен налогов в бюджеты всех уровней

За 2021 год газораспределительная компания АО "Черниговгаз" уплатила 191 млн гривен налогов. Из них более 119 млн гривен в государственный и 66 млн гривен в местный (речь идет об НДФЛ, налогах на землю и недвижимость).

В целом компании, которые работают под брендом РГК, уплатили в прошлом году в бюджеты всех уровней 4,3 млрд гривен.

"Все выплаты в компании официальные. Мы всегда действуем прозрачно в вопросах оплаты труда и уплаты налогов, заботясь о своих работниках и общины области. "Черниговгаз" платит налоги в местные бюджеты, в каждую общину и территориальную единицу, где действует наше подразделение – в отличие от многих компаний, которые платят их по месту регистрации основной юридического лица, – отметила председатель правления АО "Черниговгаз" Алла Яровая. - В этом году по инициативе РГК мы начинаем ряд долгосрочных социальных и экологических проектов, направленных на устойчивое развитие, в партнерстве с местными общинами".

Компания имеет свою стратегию ESG, которая предусматривает, в частности, создание благоприятных условий для развития интеллектуального потенциала и профессиональных навыков работников, а также подготовку и трудоустройство новых кадров. Для этого в сотрудничестве с профессионально-техническими учебными заведениями региона "Черниговгаз" реализует программу по дуальной образования. Практические обучения студенты будут проходить в РГК образовательном пространстве компании, на самых современных образцах оборудования и с применением виртуальных технологий.

Также компания планирует построить современную спортивную площадку в Нежине для организации здорового и безопасного досуга местной молодежи.

"С целью ответственного потребления и сохранения природных ресурсов "Черниговгаз" будет воплощать программу отказа от бумажных счетов и переход на электронные, развивая онлайн-сервисы. Заботясь об окружающей среде, компания осуществляет утилизацию отходов и вводит сортировки мусора, а также высадку деревьев в регионе", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что одним из приоритетных задач является редизайн газовых сетей, который "Черниговгаз" проводит для оптимизации избыточных мощностей - это позволит экономнее использовать энергоресурсы. Проекты редизайна, которые оператор ГРМ реализует по ГРС Булахів, ГРС Заезд и ГРС Ивковцы, позволят сократить 80-90 % избыточных мощностей газораспределительных сетей, подключенных к этим ГРС.