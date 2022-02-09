"Чернігівгаз" у 2021 році сплатив 191 млн гривень податків до бюджетів усіх рівнів

За 2021 рік газорозподільна компанія АТ "Чернігівгаз" сплатила 191 млн гривень податків. З них понад 119 млн гривень до державного і 66 млн гривень до місцевого (йдеться про ПДФО, податки на землю та нерухомість).

Загалом компанії, які працюють під брендом РГК, сплатили минулого року до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд гривень.

"Всі виплати в компанії офіційні. Ми завжди діємо прозоро в питаннях оплати праці та сплати податків, дбаючи про своїх працівників та громади області. "Чернігівгаз" сплачує податки до місцевих бюджетів, у кожну громаду та територіальну одиницю, де діє наш підрозділ – на відміну від багатьох компаній, які платять їх за місцем реєстрації основної юридичної особи, – зазначила голова правління АТ "Чернігівгаз" Алла Ярова. - Цього року за ініціативою РГК ми започатковуємо низку довгострокових соціальних та екологічних проектів, спрямованих на сталий розвиток, у партнерстві з місцевими громадами".

Компанія має свою стратегію ESG, яка передбачає, зокрема, створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального потенціалу та професійних навичок працівників, а також підготовку і працевлаштування нових кадрів. Для цього у співпраці з професійно-технічними навчальними закладами регіону "Чернігівгаз" реалізує програму з дуальної освіти. Практичні навчання студенти проходитимуть у РГК Освітньому просторі компанії, на найсучасніших зразках обладнання та з застосуванням віртуальних технологій.

Також компанія планує збудувати сучасний спортивний майданчик у Ніжині для організації здорового і безпечного дозвілля місцевої молоді.

"З метою відповідального споживання і збереження природних ресурсів "Чернігівгаз" втілюватиме програму відмови від паперових рахунків та перехід на електронні, розвиваючи онлайн-сервіси. Турбуючись про довкілля, компанія здійснює утилізацію технічних відходів та запроваджує сортування сміття, а також висадку дерев у регіоні", - йдеться у повідомленні.

Також у компанії зазначили, що одним із пріоритетних завдань є редизайн газових мереж, який "Чернігівгаз" проводить для оптимізації надлишкових потужностей - це дозволить економніше використовувати енергоресурси. Проекти редизайну, які оператор ГРМ реалізує по ГРС Булахів, ГРС Заїзд та ГРС Івківці, дозволять скоротити 80-90 % надлишкових потужностей газорозподільних мереж, підключених до цих ГРС.