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В Чернигове завтра включат уличное освещение

Фото: в Чернигове завтра включат уличное освещение (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Чернигове с 1 сентября включат уличное освещение после отмены режима светомаскировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ЖКХ Черниговского городского совета в Facebook.

Уличные светильники в городе будут включаться в 05:00, а выключаться в 23:00. При этом время выключения освещения будет зависеть от продолжительности светового дня, то есть от наступления рассвета и сумерек.

Отмечается, что при изменении продолжительности комендантского часа режим освещения улиц также будет пересматриваться.

При этом освещение появится не везде, ведь сети наружного освещения многих улиц и переулков очень пострадали во время обстрелов оккупантов.

Напомним, в Черниговской области решили отменить светомаскировку за исключением объектов военной и критической инфраструктуры.

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Чернигов