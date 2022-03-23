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В Чернигове вводится ограничение при раздаче питьевой воды

В Чернигове ввели ограничения при раздаче питьевой воды (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Коммунальные предприятия города Чернигова продолжают подвозить питьевую воду по всем районам города. Однако из-за вторжения российских войск, количество емкостей ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Черниговводоканал".

Поэтому Черниговодоканал принял решение продолжать выдавать воду в ограниченных количествах.

Отмечается, что ограничения вводят с 24 марта.

"К сожалению, количество емкостей для подвоза питьевой воды ограничено. Из-за этого, с целью социальной защиты населения города, начиная с 24 марта вводится ограничение при раздаче питьевой воды", - пишут коммунальщики.

Также вода будет разливаться в объеме 10 литров на одного человека. Коммунальные предприятия подчеркнули, что это - одна из вынужденных мер социальной защиты населения и призвали горожан с пониманием относиться к этому временному ограничению.

Ранее мы сообщали, что в Харькове возобновляют водоснабжение города.

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Чернигов