У Чернігові вводиться обмеження при роздачі питної води

Комунальні підприємства міста Чернігова продовжують підвозити питну воду по всіх районах міста. Однак через вторгнення російських військ, кількість ємностей обмежена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Чернігівводоканал".
Відтак Чернігіводоканал прийняв рішення продовжувати видавати воду в обмежених кількостях.
Зазначається, що обмеження вводять з 24 березня.
"На жаль, кількість місткостей для підвезення питної води обмежена. Через це, з метою соціального захисту населення міста, починаючи з 24 березня вводиться обмеження при роздачі питної води", - пишуть комунальники.
Також вода буде розливатися в обсязі 10 літрів на одну особу. Комунальні підприємства підкреслили, що це - одна із вимушених мір соціального захисту населення та закликали містян з розумінням ставитися до цього тимчасового обмеження.
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