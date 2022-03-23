В Чернигове утечка аммиака в результате российского обстрела пищевого предприятия

Оккупанты открыли огонь по пищевому предприятию Чернигова. В результате огня произошло повреждение магистрального аммиакопровода.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Север".
Во время обстрелов был поврежден магистральный аммиакопровод и осколочное повреждение одной из емкостей.
По состоянию на 20:10 сотрудники обследовали емкости и запорную арматуру.
"Концентрация испарений аммиака в пределах допустимой нормы. Жертв и пострадавших нет", - пишет пресс-служба.
Сейчас продолжается ликвидация пожара, а концентрация испарений аммиака - в пределах нормы.
"Обстрелы города продолжаются. Дальнейшие поражения предприятия потенциально могут привести к утечке аммиака", - добавляет пресс-служба.
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