У Чернігові витік аміаку внаслідок російського обстрілу харчового підприємтсва

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Оперативного командування "Північ".

"Обстріли міста тривають. Подальші ураження підприємства потенційно можуть призвести до витоку аміаку", - додає пресслужба.

"Концентрація випарів аміаку в межах допустимої норми. Жертв та постраждалих немає",- пише пресслужба.

Станом на 20:10 співробітники обстежили місткості та запірну арматуру.

Під час обстрілів був пошкоджений магістральний аміакопровод й осколкове пошкодження однієї з місткостей.

Війна Росії проти України триває двадцять вісім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.