Под Черниговом на городской свалке произошел масштабный пожар, со вчерашнего дня продолжается тушение пожара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы с чрезвычайных ситуаций.

Сообщается, что 12 сентября в 22:48 поступило сообщение о пожаре мусора на открытой территории полигона твердых бытовых отходов КП "АТП-2528" Черниговского городского совета, вблизи села Новый Белоус Черниговского района.

"По вызову к месту происшествия оперативно прибыло 5 отделений пожарно-спасательных подразделений города Чернигова. По состоянию на 06:00 13 сентября пожар локализован на площади 1 га. За это время пожар ликвидирован на площади 0,2 га, осталось 0,8 га", - говорится в сообщении.

Также, к тушению пожара привлечено 26 человек и 11 единиц техники.

По данным местных властей, полигон бытовых отходов в Чернигове подожгли неизвестные. Охранники полигона видели на нем двух людей.

Фото: пожар на свалке в Чернигове (cn.dsns.gov.ua)

Напомним, спасатели ликвидировали пожар настила в лесу на территории военного полигона на территории Черниговской области. 12 сентября поступило сообщение о пожаре настила в лесном массиве на военном полигоне воинской части А-0665, что в Козелецком районе Черниговской области. По предварительной информации, площадь возгорания составила около 10 га. Всего к тушению оперативно были привлечены 88 человек личного состава и 20 единиц специальной техники ГСЧС.

Как сообщало РБК-Украина, в среду, 11 сентября, в селе Новые Соколы (Киевская область) за 50 километров к Чернобылю произошел лесной пожар.